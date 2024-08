Ein Jahr nach dem Hagelsturm: Aichach-Friedberg kämpft noch immer mit den Folgen

Das Unwetter am 26. August 2023 dauerte nicht mal ganz eine Stunde, doch die Auswirkungen des verheerenden Hagelsturms sind ein Jahr danach noch sichtbar. Besonders hart getroffen wurden die Gemeinde Kissing und Mering. Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen zerschlugen Fenster, Fassaden, Hausdächer und ruinierten Fahrzeuge. Solche Katastrophen treffen die Region in kurzem Abstand - welche Konsequenz muss daraus gezogen werden?

