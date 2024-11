In den Hallenbädern ist zu wenig Platz für Schwimmkurse

Im Wittelsbacher Land gibt es nur zwei Hallenbäder: Das Stadtbad in Friedberg und das städtische Hallenbad in Aichach. Vor allem in Friedberg müssen regelmäßig Anfragen nach Schwimmzeiten von Vereinen und teilweise sogar Schulklassen zurückgewiesen werden. Einige Schwimm- oder Trainingskurse können deshalb nicht stattfinden. Seit der Corona-Zeit gibt bei den Kursanbietern Wartelisten und die Kinder müssen bis zu einem Jahr darauf warten, schwimmen zu lernen.

