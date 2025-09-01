Loch in der Straße in Baindlkirch ist wieder geschlossen

Am Montag war die Gartenstraße in Baindlkirch bereits wieder befahrbar. Am Samstag hatte auf einmal ein großes Loch mitten auf der Fahrbahn geklafft. Wie die Gemeinde Ried am Montag auf Nachfrage mitteilt, war ein undichter Kanalschacht der Grund für das Loch gewesen. Das Wasser hatte die Straße unterspült.

Lkw bricht in Baindlkirch in die Straße ein

Am Samstagvormittag war im Rieder Ortsteil ein Lkw in die Straße im Bereich Gartenstraße/Ackerstraße eingebrochen. Wie Franz Guha, Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch, erzählte, merkte der Lkw-Fahrer, dass die Straßendecke nachgibt. Er reagierte schnell und legte sofort den Rückwärtsgang ein. So verhinderte er vermutlich Schlimmeres. Wäre der Lkw im Loch stecken geblieben, wäre er vermutlich nicht ohne Weiteres wieder rausgekommen, vermutete Guha. Das Fahrzeug wurde dabei nicht beschädigt.

Das Loch war rund ein Mal ein Meter groß und etwa einen halben Meter tief. Die Feuerwehr sperrte den ungefähr zehn Mal 15 Meter großen Bereich rund um das Loch ab. Am Montag reparierte der Bauhof der Gemeinde zusammen mit einer Fachfirma das Leck, der Bereich rund um das Loch wurde provisorisch neu asphaltiert.