Eurasburger ist bester Absolvent der Landwirtschaftsschule

Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche junge Menschen ihre Ausbildung zur Landwirtin oder zum Landwirt mit Erfolg abgeschlossen. Axel Heiß, Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg, sagt dazu: „Gut ausgebildete Landwirte, die in unserer Region noch überwiegend in Familienbetrieben für unsere Nahrungsmittelversorgung arbeiten, sind ein gesellschaftlicher Wert, der gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Insbesondere aufgrund der zahlreichen Krisen der letzten Jahre sollte uns dies wieder stärker ins Bewusstsein gelangen.“

Die Prüfungen erstreckten sich über zehn Tage und fanden in unterschiedlichen Prüfungsbetrieben statt. Dabei umfassten die Prüfungsinhalte die vielfältigen Bereiche der modernen Landwirtschaft – von der Pflanzenproduktion über die Tierhaltung bis hin zu wirtschaftlichen Kompetenzen. Die Auszubildenden zeigten auch ihre praktischen Fertigkeiten an diversen landwirtschaftlichen Maschinen und Tieren.

Das sind die besten Absolventen 2025 der Landwirtschaftsschule

Die Gruppe der Absolventen bestand aus 27 Auszubildenden aus der dualen Ausbildung und neun Teilnehmern, die bereits einen außerlandwirtschaftlichen Beruf erlernt haben. Zehn Teilnehmer kamen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, 14 aus Stadt Augsburg und Landkreis Augsburg sowie zwölf aus anderen Landkreisen. Die Durchschnittsnote lag bei 2,94. Hervorzuheben sind die Jahrgangsbesten:

Manuel Förg aus Augsburg mit einer Durchschnittsnote von 1,89 Maximilian Menzinger aus Eurasburg mit einer Durchschnittsnote von 1,89 Lukas Ott aus Tirschenreuth mit einer Durchschnittsnote von 1,92