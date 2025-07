Elf Bürger „zu viel“: Stadtrat wird nach der Wahl deutlich größer

Es war mehr als knapp: 30.011 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Stadt Friedberg zum Stand 31. März 2025 laut Landesamt für Statistik. „Nur“ elf Personen über der 30.000er-Marke, die aber große Auswirkungen auf die Stadt haben. Denn dadurch wächst der Stadtrat mit der Kommunalwahl im März 2026 auf 40 Mitglieder, zehn mehr als aktuell. Zum Vergleich: Die Nachbarstadt Augsburg hat 60 Stadtratsmitglieder – bei allerdings zehnmal so vielen Einwohnern wie Friedberg. Und es gibt noch weitere Folgen.

Icon Vergrößern Der historische Sitzungssaal im Friedberger Rathaus wird ab dem kommenden Jahr zu klein. Foto: Sascha Geldermann (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der historische Sitzungssaal im Friedberger Rathaus wird ab dem kommenden Jahr zu klein. Foto: Sascha Geldermann (Archivbild)

Friedberger Stadtrat zieht 2026 vom Rathaus ins Wittelsbacher Schloss um

Durch die Vergrößerung des Stadtrates wird der ohnehin schon beengte historische Saal im Rathaus für die Stadtratssitzungen für das nächste Gremium deutlich zu klein. Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr hatte deshalb in weiser Voraussicht Maßnahmen ergriffen – und ab Mai 2026 den Großen Saal im Wittelsbacher Schloss gebucht, der schon während der Pandemie genutzt worden war. Nun ist klar, dass diese Option auch gezogen werden muss: „Wir ziehen künftig für die monatlichen Gremiumssitzungen um“, kündigt Kreitmeyr an.

Bei Bürgermeister Roland Eichmann kommt das„Upgrade“ nicht gut an: „Die in unserem Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen lehnen diese Mehrung ab, auch wenn die Gemeindeordnung dies so vorsieht. Unser Appell geht an die Fraktionen des Landtags, diese Regelung dringend zu ändern.“ Die Parteien und Wählergruppierungen können auf ihrer Wahlvorschlagsliste nun 40 Personen nennen, dabei taten sich manche schon mit 30 schwer.

CSU und FDP stellen für die Wahl im März 2026 eine gemeinsame Liste auf. Die Zahl 40 ist dabei ein Aspekt, wenngleich die Parteispitzen betonen, die Liste sei nur folgerichtig, da man mit Cornelia Böhm auch eine gemeinsame Bürgermeisterkandidatin hat. Die SPD sieht sich auf einem guten Weg, die Liste füllen zu können, hieß es am Rand der Nominierungsversammlung von Roland Eichmann zum Bürgermeisterkandidaten. Auch die AfD hatte sich einer Pressemitteilung bezüglich der Stadtratsliste optimistisch gezeigt.

Kleinere Gruppierungen tun sich damit schwerer. „Es ist schwierig, ausreichend Nachwuchs zu finden“, räumt zum Beispiel Johannes Hatzold von den Freien Wählern ein; denn Hubert Aiwanger habe das Image der FW verändert - nicht zum Besten aus Sicht des Friedbergers. Hatzold geht mindestens von Doppelnennungen von Stadtratskandidaten aus.

Ähnlich sieht es Hubert Nießner - für die kleine ÖDP ist dies jedoch ohnehin Usus. Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) erkennt auch ein psychologisches Problem: „Man soll 40 Menschen motivieren, sich aufstellen zu lassen, doch nur zehn Prozent kommen rein.“ Das sei frustrierend für die übrigen Kandidaten.

30.000 Einwohner in Friedberg: Was sagen die Parteien?

Auch die Grünen machen sich Gedanken; bei ihnen hören einige langjährige Stadträtinnen auf. Gleichzeitig führt das Prinzip der Partei, gleich viele Frauen wie Männer aufzustellen, zu einem Problem, denn, wie Sprecherin Bea Stamp sagt: „Wir tun uns schwer, den Generationenwechsel in alle Geschlechter zu tragen.“ Man werde wohl ebenfalls Doppelbesetzungen benötigen.

Für den nach der Kommunalwahl neu konstituierten Stadtrat steht dann recht zeitnah eine – im wahrsten Sinne des Wortes – große Entscheidung an, nämlich die, ob Friedberg auch „Große Kreisstadt“ werden möchte. Ab 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es die Möglichkeit zur Bewerbung. Große Kreisstädte sind kreisangehörige Städte mit besonderer Rechtsstellung. Sie erfüllen bestimmte Aufgaben, die sonst vom Landratsamt als der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde liegen.

Icon Vergrößern Schloss statt Rathaus: Ab März 2026 tagt der Stadtrat im Wittelsbacher Schloss. Foto: Ute Krogull (Archivbild) Icon Schließen Schließen Schloss statt Rathaus: Ab März 2026 tagt der Stadtrat im Wittelsbacher Schloss. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

30.000-Einwohner-Marke: Wird Friedberg dann auch zur Großen Kreisstadt?

Bereits seit über 30 Jahren hat die Stadtverwaltung die wesentlichen Funktionen einer Großen Kreisstadt als untere Bauaufsichtsbehörde und im Gaststätten- und Gewerberecht freiwillig inne. Hinzu kämen noch einige Aufgaben, zum Beispiel im Bereich des Sicherheitsrechts und als sogenannte untere Verkehrsbehörde. Eichmann, der bei einer Wiederwahl dann den Titel Oberbürgermeister tragen dürfte und dem ebenso wie den aktuell drei berufsmäßigen Stadträten (Referenten) eine höhere Besoldung zustünde, verweist für diesen Fall gleichzeitig auf Mehreinnahmen für die Herzogstadt. Als Große Kreisstadt erhielte Friedberg nach jetzigem Stand rund eine Million mehr Zufluss aus der Grunderwerbssteuer.

Bereits vor einigen Jahren hatte der Stadtrat einem anderen Aspekt vorgebaut. Ab der Marke von 30.000 ist in einer Kommune Prostitution zulässig. Deshalb hatte die Stadt bei der Regierung von Schwaben eine Sperrbezirksverordnung beantragt.