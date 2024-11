Dorfbühne Merching plant die neue Theatersaison

Bei der Merchinger Dorfbühne endet die diesjährige Theatersaison. Mit dem Stück „Im Pfarrhaus is der Deife los!“ sorgten die Merchinger Laiendarsteller nicht nur für begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer in den restlos ausverkauften Aufführungen. Überdies wollten sie der Allgemeinheit etwas Gutes tun. „Wir hatten so viel Spaß dabei, dass wir auch der Gemeinschaft wieder etwas zurückgeben wollten“, bekräftigt Regisseurin Claudia Falk. Eine Spendenübergabe in Höhe von 500 Euro der Dorfbühne Merching an das Bürgernetz Mering war der Abschluss zur Aufführungssaison 2024. Es sei eine absolute Win-win-Situation.

Icon Galerie 13 Bilder Viel zu Lachen gibt es beim rasanten neuen Stück der Merchinger Dorfbühne. Die Premiere in Bildern.

Vorbereitungen in Merching für 2025 laufen schon

Das Ende der diesjährigen Saison heißt nicht unbedingt, dass die Füße hochgelegt werden: Zwischenzeitlich sind alle wieder mit Feuereifer dabei, das neue Stück vorzubereiten. Dieses Mal sei es etwas moderner als das letzte Mal, verrät die Regisseurin. Mit dem Stück „Nicht mehr blind durch Enkelkind“ von Wolfgang Bräutigam erwartet die Zuschauer ein Theater mit überraschenden, lustigen, aber auch nachdenklichen Wendungen, bei dem ein Bankdirektor und dessen Ansichten als konservativer Familienvater im Mittelpunkt stehen. Dass seine Familie einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben im Allgemeinen und Besonderen hat, merkt er erst durch ein einschneidendes Ereignis. Zu viel will sie allerdings jetzt von der Handlung noch nicht verraten – schließlich soll es ja noch ein wenig spannend bleiben, lacht sie. Sie ergänzt aber, dass auch die Besetzung ein wenig verändert sei, denn die Rollen des aktuellen Stücks erfordern ganz andere Persönlichkeiten als beim letzten Mal. Auch beim Soufflieren, in der Requisite, dem Technikteam und in der Maske gibt es zusätzlich einige neue Gesichter, freut sich die Regisseurin.

Ab Februar lohnt es sich in jedem Fall, auf die Website der Pfarrbühne zu schauen: Dort sind nicht nur die Termine am 15., 20. Und 21. März zu finden, es wird auch möglich sein, Plätze zu reservieren www.dorfbuehne-merching.de.