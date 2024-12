Merchinger Advent lockt zahlreiche Besucher an

„Das sind ja mehr Besucher als auf dem Augsburger Christkindlesmarkt!“, äußerten sich einige Besucher des kleinen Merchinger Adventsmarkts erstaunt: Die Merchinger jeder Altersgruppe, selbstverständlich mit tatkräftiger Unterstützung aller Ortsteile, hatten in diesem Jahr am Wochenende tatsächlich einiges auf die Füße gestellt: Bereits ab 14 Uhr hatte das Adventscafé des Elternbeirats in der Aula geöffnet und bot mit liebevoll dekorierten Tischen ein eindrucksvolles Kuchenbuffet.

