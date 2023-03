Merchinger Sängerin May Swan trifft für jeden Anlass den richtigen Ton

Plus Gesang ist ihre Leidenschaft. Die Sängerin Martina Rudau begleitet Menschen bei ihren schönsten, aber auch traurigsten Momenten.

„Jeder musikalische Moment ist etwas Besonderes, in den man eintauchen darf“, sagt Martina Rudau Musik. Wenn sie singt, tut sie das nicht nur für sich selbst. Die Sängerin nennt sich May Swan und begleitet Menschen bei ihren schönsten Momenten – bei Trauungen ohne oder mit jeglicher Konfession.

Nicht nur auf das Brautpaar wirkt es magisch, wenn sie eine Trauung mit ihrem Gesang und Instrumentalbegleitung im Freien bei perfektem Sommerwetter begleiten darf, auch sie erlebt jeden Auftritt als Geschenk. Sie singt für die jüngsten Erdenbürger bei Taufen – immer häufiger auch auf Traufen – einer Kombination zwischen Taufe und Hochzeit. Immer ist es ihr wichtig, sich selbst zurückzunehmen, den Feiernden den musikalischen Wunsch zu erfüllen.

Trauernden kann ein Lied viel Kraft geben

Lange war es für May Swan unvorstellbar, Trauernde mit ihrem Gesang zu begleiten – zu belastend stellte sie sich diese Situation vor. Doch als sie es in ihrer eigenen Familie doch wagte, erkannte sie, dass die Musik ein Teil des Trauerprozesses ist. "Trauernden kann ein Lied sehr viel Kraft geben, den Trauerprozess zu beginnen - und den Verstorbenen ein liebes Andenken zu widmen."

Musik begleitete Martina Rudau von ihren ersten Lebensjahren an. Vielleicht lag es daran, dass ihre Uroma Opernsängerin und ihr Uropa Komponist waren. Als Kind begann sie auch Schlagzeug zu spielen, doch irgendwann gewann ihre Liebe zum Gesang die Oberhand. In der Kirche konnte sie ihr Gesangstalent als Jugendliche einbringen.

Auf Anraten ihrer Eltern entschied sie sich zunächst für eine Tätigkeit im Marketing-Bereich. Auch da fühlte sie sich wohl, doch ihre Liebe zur Musik ließ sie nicht los. Bei einer Reise durch die USA dachte sie sich ihren Künstlernamen May Swan aus.

Sie wechselte extra die Stelle, um parallel dazu eine umfassende Gesangsausbildung zu absolvieren. Das zahlte sich aus: Sie knüpfte nicht nur wertvolle Kontakte zu anderen Musikern, sondern lernte auch ihren Mann, einen Profi-Gitarristen und Schlagzeuger, kennen. Er war es, der sie von Anfang an ermutigte, den musikalischen Weg weiterzugehen.

Ihre größte Herausforderung war wohl auch einer ihrer emotionalsten Momente: Zu ihrer eigenen Hochzeit komponierte sie für ihren Mann ein Lied, das sie gemeinsam mit ihrem Vater an ihrer Hochzeit aufführte. Das Lied „Morgen mit dir“ gelang so gut, dass es später sogar im Radio zu hören war.

Mit Gipsbein im Boxring gesungen

Unvergessliche Erlebnisse waren für sie eine Buchung in Abu-Dhabi, wo sie gemeinsam mit anderen Musikern als Oktoberfest-Band auftrat, oder besondere Silvester-Galas, etwa zwei Jahre in Folge in Wien auf einem Fluss-Kreuzfahrtschiff. „Das sind die Kirschen auf der Sahne in unserem Beruf“, sagt May Swan. Das wohl kurioseste Erlebnis hatte sie, als sie 2016 für einen Boxkampf in Königsbrunn gebucht worden war, um die deutsche Nationalhymne zu singen. Eine Woche vor dem Auftritt hatte sie sich bei einer Showtournee eine Verletzung am Knie zugezogen. Die Sängerin fragte den Veranstalter, ob sie Ersatz organisieren sollte. "Er meinte aber, gerade bei einem Boxkampf seien es die Leute gewöhnt, wenn jemand verletzt im Boxring stünde", erzählt die Sängerin. Allein die Anfahrt war schon eine leichte Herausforderung, denn sie trug ein langes, goldenes Abendkleid. Das hatte den Vorteil - die Schiene war dadurch nicht zu sehen. "Doch ich konnte mich darin noch weniger bewegen als ohnehin schon und mein Mann verfrachtete mich kurzerhand liegend auf die Rücksitzbank eines Lieferwagens."

Als er sie direkt vor die Halle fuhr, in dem der Boxkampf stattfand, wurde er von einem Security-Mann aufgehalten. Die Antwort ihres Mannes: „Ich habe die Sängerin auf der Rücksitzbank liegen“, ließ den Security-Mann stutzig werden. Doch May Swan öffnete die Schiebetür des Lieferwagens und winkte fröhlich heraus. Doch wie kommt man mit einem langen Abendkleid und einem Bein, das man in keinster Weise abknicken kann, in einen Boxring? Der Veranstalter hatte eine Lösung parat: Kurz vor dem Auftritt wurde das Licht heruntergedreht. "Innerhalb dieser zehn Sekunden hievten er und mein Mann mich gemeinsam in den Boxring, das Licht ging wieder an und ich legte los."

Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie auch für die Hochzeitscombo Honey and Soul unterwegs Foto: Ramona Seyfried

Am meisten freut die Sängerin rückblickend, dass sie jetzt als zweifache Mama in Elternzeit ihren großen Traum leben kann. Als Sängerin, mit verschiedenen Instrumentalisten – gemeinsam mit ihrem Mann als Honey and Soul oder ehrenamtlich in kirchlichen Projekten.