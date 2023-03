Nach drei Jahren Baustelle kommt das Gerüst vom Merchinger Kirchturm

Plus Bei der Sanierung des Kirchturms in Merching ist einiges schiefgegangen. Pfarrer und Verwaltungsleiter sprechen erstmals über die Ursachen für die Verzögerung.

Was ist los mit dem Kirchturm? Das fragen sich die Merchinger sorgenvoll seit Monaten. Schon seit Mai 2020 steht das Gerüst. Und ursprünglich hätte die Sanierung Ostern 2021 abgeschlossen sein sollen. Auch aus dem zuletzt angekündigten Abbau des Gerüsts vor Weihnachten wurde nichts. Jetzt teilen Verwaltungsleiter Walter Mück und Pfarrer Xavier Vettikuzhichalil den Abschluss der Sanierung mit und sprechen auch über die Probleme, die zu der massiven Verzögerung geführt haben.