Wasserqualität ist einwandfrei: Warum starben die Karpfen im Mandichosee?

Plus Am Mandichosee bei Merching wurden zuletzt mehrere tote Karpfen gefunden. Dem Landratsamt Aichach-Friedberg liegen nun die Ergebnisse der neuen Proben vor.

Nachdem vorige Woche wieder ein toter Karpfen im Mandichosee gefunden wurde, erklärt Wolfgang Müller von Landratsamt Aichach-Friedberg: "Wiederum war das Gesundheitsamt vor Ort und konnte keine Auffälligkeiten feststellen." Auch habe man lediglich einen Fisch gefunden. Um ein Massensterben könne es sich keinesfalls handeln. Auch die entnommenen Wasserproben von Gesundheitsamt und Wasserwirtschaftsamt haben keine Auffälligkeiten ergeben.