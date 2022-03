Umweltschützer in Merching suchen Aktive für ihre Projekte

Weil die Kissinger Pfadfinder den Bund Naturschutz in Merching unterstützen, können die Kröten in Hofhegnenberg sicher über die Straße getragen werden.

Bereits zum fünften Mal in Folge helfen die Pfadfinder aus Kissing der Merchinger Ortsgruppe des Bunds Naturschutz (BN). Darüber sind die Verantwortlichen der Merchinger Gruppe sehr dankbar. So konnte Anfang März der Zaun an der Staatsstraße Richtung Eresried in kurzer Zeit mit vielen Helferinnen und Helfern gebaut werden. Auch die aktuelle Sammelliste hat sich schnell gefüllt, sodass die bisherigen Mitglieder durch jüngere Mitwirkende tatkräftig entlastet werden. Aufgrund der Trockenheit der vergangenen Tage sind bisher nur wenige Kröten unterwegs. Die warmen Frühlingstemperaturen lassen jedoch hoffen, dass mit den ersten Regentagen die Kröten schnell zum Laichgewässer aufbrechen.

Mitglieder treffen sich nächsten Mittwoch in Merching

Am Mittwoch, 30. März, findet das nächste Treffen der BN Ortsgruppe Merching um 19.30 Uhr beim Landgasthof Aumiller im Nebensaal unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen statt. Unter anderem werden Projekte besprochen, die in Kürze geplant sind, wie unter anderem die Blühstreifen an der Streuobstwiese in Merching und im Lechfeld. Am 2. April soll voraussichtlich ein neuer Weg angelegt werden, der vom Feldweg am Merchinger Wasserhaus runter zur Streuobstwiese des BN Merching führt. Auch hierzu werden noch dringend Helferinnen und Helfer gesucht. Die im letzten Jahr vorbereiteten Flächen zur Blühwiese müssen eingesät werden und fürs Ferienprogramm sollen auch Ideen für Kinder besprochen werden.

Wer sich bei den nächsten Aktionen aktiv einbringen möchte – auch ohne eine Mitgliedschaft – kann sich gerne beim nächsten Stammtisch am nächsten Mittwoch informieren oder bei Günter Paa direkt anrufen. Auch für den Herbst sind schon Pflanzaktionen im Gemeindegebiet geplant. Sollten sich zukünftig genügend Helferinnen und Helfer finden, stehen Standorte für neue Bäume und Büsche in Aussicht, die auch in Zusammenarbeit mit der Merchinger Schule bearbeitet werden könnten.

Daher sucht die Ortsgruppe auch weiterhin Aktive, die sich tatkräftig für den Natur- und Artenschutz einsetzen möchten. (AZ)