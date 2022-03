Aichach-Friedberg

vor 52 Min.

Frühlingsgefühle der Frösche fordern Naturschützer im Wittelsbacher Land

Das Grasfroschweibchen ist erkennbar an kleinen weißen Pickeln an der gewölbten Bauchseite, dem sogenannten Laichausschlag.

Plus Derzeit sind landkreisweit wieder viele freiwillige Helfer an den Schutzzäunen unterwegs. Die Sammler am Zaun haben mit so einigen Problemen zu kämpfen.

Von Heike John

Im vergangenen Jahr waren sie Lebensretter für mehr als 8.000 Amphibien. Freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich im gesamten Landkreis während der Wanderung der Erdkröten, Frösche und Molche engagieren, sucht der Bund Naturschutz (BN) auch in diesem Jahr wieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen