Ärger mit der Schülerbeförderung von Baierberg und Meringerzell

Idyllisch und abgelegen sind die beiden kleinen Orte Baierberg und Meringerzell. Zur Grundschule müssen die Kinder nach Mering in die Luitpoldgrundschule - und das stellt offensichtlich eine Herausforderung dar. Zuletzt ist bei der Beförderung einiges schiefgegangen. So kam das Fahrzeug der Gemeinde wegen Krankheit an einem Morgen gar nicht. Die Eltern sind sauer. Davon zeugte eine Anfrage von UWG-Gemeinderat Michael Metz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

