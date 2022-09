Autorin aus Mering veröffentlicht zweiten Fantasy-Roman

Simone Wolfe aus Mering hat ihren selbst verlegten Fantasy-Roman fortgesetzt, jetzt arbeitet sie an einem Hörbuch. Warum es so schwierig ist, die eigenen Werke zu vermarkten.

Die Verkäufe laufen gut, bis jetzt sind viele positive Rückmeldungen eingetrudelt, sogar auf der Buchmesse werden ihre Bücher ausliegen: Im Februar veröffentlichte die Meringer Autorin Simone Wolfe im Eigenverlag ihren Debütroman "Marla – Das Erwachen". Nur fünf Monate später erschien der zweite Band der Fantasy-Reihe mit dem Titel "Marla – Das Erbe". Die Autorin erzählt, was es bedeutet, ein Buch zu verlegen - und woran sie gerade arbeitet.

Über Amazon hat die Meringer Autorin gute Kritiken bekommen

Simone Wolfe aus Mering liest am Laptop die Rezension einer Leserin und freut sich über die positive Rückmeldung. "Superspannende Geschichte, die mich ab der ersten Seite total gefesselt hat. Kann es kaum erwarten, den nächsten Band zu lesen." Mitte Juli ist er jetzt erschienen und es gab sogar schon Vorbestellungen. "Ich habe bei Amazon und auch privat ein sehr gutes Feedback bekommen", erzählt die 40-jährige Mutter zweier Kinder. "Die Tochter einer Freundin hat beide Bände gleich zweimal hintereinander gelesen und das ist doch das wundervollste Kompliment überhaupt", sagt sie begeistert.

Ihre Bücher behandeln die Geschichte der Grafentochter Marla, die in einer fantastischen Welt Gefahren und Abenteuer erlebt. Ursprünglich sollte es nur eine Kurzgeschichte werden, aber als Wolfe die ersten handgeschriebenen Manuskriptseiten knapp 20 Jahre später bei ihrer Rückkehr aus den USA bei den Eltern in die Hände fielen, war ihr schnell klar, dass sie mehr aus ihrer Idee machen könnte. Der dritte Band nimmt sogar schon langsam Form an. Sie plant noch mindestens zwei weitere Bände. Außerdem vertonte sie den ersten Teil mithilfe ihrer beiden Brüder Thomas Lindner von der Band Schandmaul und Stefan Lindner von Lindenblatt Records zu einem Hörbuch. Dieses befindet sich gerade im Schnitt und sie hofft, dass es noch dieses Jahr erscheinen kann.

"Das Schwierigste als Selfpublisher ist das Marketing und der Vertrieb, denn das übernimmt bei einer klassischen Buchveröffentlichung der Verlag. Man hat einfach nicht die gleiche Reichweite und es nimmt eine Menge Zeit in Anspruch", verrät Wolfe. Umso mehr freut sie sich, dass die Meringer Buchhandlung Platzbecker sie so tatkräftig unterstützt. Neben Amazon, das sie als Publishing-Plattform wählte, können ihre Romane auch dort erworben werden.