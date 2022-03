Meringer Autorin nutzt Pandemie für ihren ersten Fantasy-Roman

Simone Wolfe hatte die Idee für ihren Roman "Marla - Das Erwachen" vor 20 Jahren. Im vergangenen Jahr schrieb sie ihn - zwischen Homeschooling und Familienleben.

Simone Wolfe sitzt derzeit jede freie Minute in ihrer Küche am Computer und schreibt am mittlerweile dritten Teil ihrer Fantasy-Reihe. Kommt ihr in der Nacht eine Idee, macht sie sich im Handy eine kurze Notiz oder sie steht sogar auf, um sie sogleich aufzuschreiben. In der Rekordzeit von eineinhalb Jahren stellte sie die ersten beiden Bände fertig und veröffentlichte sie im Eigenverlag.

Der Roman ist in Meringer Buchhandlungen zu finden

Inzwischen ist der erste Teil "Marla – Das Erwachen" in der Meringer Buchhandlung Platzbecker sowie in den zwei Friedberger Buchhandlungen Lesenswert und Gerblinger, aber auch als E-Book erhältlich. Das Buch ist nach Aussage der Autorin für Leser ab 14 Jahren geeignet. Gemeinsam mit ihren beiden Brüdern Thomas Lindner von der Band Schandmaul und Stefan Lindner mit Lindenblatt Records plant Simone Wolfe bereits ein Hörbuch.

Schon in ihrer Schulzeit hatte die 40-jährige Mutter zweier Kinder viel Spaß am Schreiben. Sie verfasste im Alter von 15 Jahren in ihrer Freizeit gerne Fantasy-Geschichten und weiß, dass sie sogar einmal eine Kurzgeschichte an eine Zeitschrift einsandte - veröffentlicht wurde sie aber nicht. Sie erinnert sich an die motivierenden Kommentare ihres Deutschlehrers der 10. und 11. Klasse, dass ihm ihr lebendiger Schreibstil gut gefalle.

Die Idee für das Buch hatte die Meringerin als 18-Jährige

Deshalb entschied sie sich in der Kollegstufe neben Französisch auch für das Fach Deutsch. Aufgewachsen in Puchheim, wählte Simone Wolfe nach dem Abitur den Beruf der Hotelkauffrau und zog in die USA in den Bundesstaat Georgia. Dort verbrachte sie 14 Jahre. Erst seit 2018 wohnt sie mit ihrem amerikanischen Mann und ihren beiden Kindern in Mering.

Bereits im Alter von 18 Jahren hatte Wolfe mit einer Kurzgeschichte über Marla angefangen und die handgeschriebenen Seiten im Elternhaus zurückgelassen. Diese übergab ihr der Vater bei ihrer Rückkehr aus den USA. Sie las sich die damals geschriebenen Seiten durch und tippte sie am Computer ab. Dabei dachte sie sich: "Das ist viel mehr als eine Kurzgeschichte. Ich werde daraus eine Fantasy-Reihe entstehen lassen."

Die Meringer Autorin musste ihr Kind im Homeschooling betreuen

Marla ist eine junge Frau und Grafentochter, die auf dem Anwesen ihres Vaters behütet aufwächst, aber plötzlich in Gefahr gerät und durch die Wälder in die Welt der Alben flieht. Hier erfährt sie mehr über sich und ihre albischen Wurzeln, da sie eine Albenmutter hatte. Sie erlebt viele Abenteuer und merkt, dass die Drachen längst nicht ausgestorben sind. Außerdem erkennt sie ihr besonderes Talent, mit Tieren kommunizieren zu können. "Marla ist eine gefühlvolle Person, mit deren Ängsten und Gedanken der Leser mitfiebern darf", sagt Wolfe.

Von August bis Dezember 2020 schrieb sie am ersten Teil. Für den zweiten Band brauchte sie dann aber sechs Monate. Die Zeit war nicht so einfach für die Meringer Autorin, denn sie musste während des Schreibens die Tochter im Homeschooling betreuen, und auch ihr kleiner Sohn war in der Zeit nicht im Kindergarten und forderte die Aufmerksamkeit der Mutter. Von August bis Dezember 2021 nahm sich Simone Wolfe wieder den ersten Teil vor, um ihn nochmals zu überarbeiten und von einem Korrektorat überprüfen zu lassen. Für das Cover wählte sie sich Mark Freier aus, der ihr bereits durch die Hörspiele ihres Bruders bekannt war, und die junge Marla mit blonden Haaren, grünen Augen und den für die Alben typischen, größeren Ohren hervorragend kreierte.

Die ersten Leserinnen und Leser seien vom Buch begeistert und warteten bereits auf die Fortsetzung, die im Sommer erscheinen soll. Eine Leserin schreibt, sie hätte den Roman eigentlich für die Enkeltochter bestellt, die das Buch voller Begeisterung verschlang. Deshalb las sie es danach ebenfalls und bezeichnet den Roman als sehr gelungen und spannend bis zur letzten Seite.