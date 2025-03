Bauarbeiten im Meringer Ortszentrum gehen in die letzte Phase

Es dampft und riecht nach Asphalt – langsam fährt der große Asphaltfertiger über die Straße und trägt die Deckschicht auf. Bauarbeiter am Ende der Maschine glätten nochmals die ein odere andere Unebenheit, eine Walze fährt über den Belag. „Jetzt gehen die Bauarbeiten in die letzte Phase“, sagt Bügermeister Florian Mayer. Auch er ist am Samstag vor Ort. „Ich gehe fest davon aus, dass wir Ende Mai die Eröffnung unserer neugestalteten Ortsmitte feiern können.“

