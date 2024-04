Mering

vor 50 Min.

Jetzt wird die neue Meringer Ortsmitte ausgebaut

Plus Beim Spatenstich am Dienstagmorgen gibt es viel Lob, aber auch einige Kritikpunkte werden angesprochen. Bürgermeister Mayer begründet die Kostensteigerung.

Von Eva Weizenegger

Jetzt geht es mit den Baumaßnahmen in der Meringer Ortsmitte so richtig los. Am Dienstagmorgen fand der offizielle Spatenstich für die Neugestaltung des Verkehrsraums rund um den Marktplatz statt. Neben Bürgermeister Florian Mayer nahmen auch Vertreter des Marktgemeinderates, der Baufirma Weiss aus Günzburg, der Verwaltung und des Steuerungskreises für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) den Spaten in die Hand.

10 Bilder Meringer Ortsmitte: Jetzt wird umgebaut Foto: Eva Weizenegger

Verkehrsberuhigung wird in Mering gefordert

"Ich freue mich sehr, dass wir nach nur einem Jahr hier stehen können und es so reibungslos verlief, bis die Maßnahme nun umgesetzt wird", sagte Planerin Theresa Finkel, die zusammen mit ihrem Kollegen Max Kaufmann vom Büro Toponauten vor Ort war. Es sei gut, dass die Marktgemeinde und ihre Vertreterinnen und Vertreter die Maßnahme zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert haben und so letztendlich zu dieser Umgestaltung gekommen seien.

