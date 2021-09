Mering

vor 18 Min.

Der neue Schlosserwirt in Mering öffnet seine Türen

Plus Viele kommen am Samstag, um die neu gestalteten Räume zu sehen. Das gefällt den Gästen am besten.

Von Sabine Roth

Wirtin Birgit Bader ist froh, dass die Baustelle ein Ende gefunden hat. Ihr fällt ein Stein vom Herzen, das spürt man. Die letzten Wochen waren sehr nervenaufreibend. Gemeinsam mit ihren drei Kindern Max, Johannes und Maria sowie dem stellvertretenden Geschäftsführer Florian Klein zeigt sie beim Tag der offenen Tür die neuen Räumlichkeiten. Dazu werden beim Flying Buffet leckere Häppchen aus der neuen Speisekarte gereicht. So können die Gäste schon mal einen Eindruck von der bayerischen Küche , die nun modern interpretiert wird, bekommen. Die geschmorten Ochsenbäckchen mit Kartoffel-Sellerie-Püree kommen dabei besonders gut an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen