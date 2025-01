Erneuter Baustopp für Problembaustelle Steinbrecherhaus

19 stilvolle Wohnungen sollen auf dem ehemaligen Steinbrecher-Anwesen an der Münchner Straße 35a in Mering entstehen. Doch längst hat sich das Projekt zur Problembaustelle entwickelt. Der Einzugstermin für die Käufer hätte ursprünglich einmal 2020 sein sollen. Doch das Gebäude ist immer noch nicht fertig. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hatte Bürgermeister Florian Mayer dazu wieder einmal schlechte Nachrichten. Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat erneut eine Baueinstellung angeordnet.

