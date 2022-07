Mering

vor 33 Min.

Kann es eine zweite Chance für Bebauung an der Augsburger Straße geben?

Plus Das Baugebiet am Meringer Ortseingang ist im Gemeinderat gescheitert. Sehr zum Unverständnis vieler Bürger. Doch ist rechtlich überhaupt eine Wiederaufnahme möglich?

Von Gönül Frey

Wohnen, Flächen für kommunale Projekte und vor allem eine neue Bleibe für den Edeka - das hätte das Baugebiet am Meringer Ortseingang geboten. Der Gemeinderat lehnte es jedoch grundsätzlich ab, das Projekt weiterzuverfolgen. Mit dieser Entscheidung tun sich viele Meringerinnen und Meringer schwer. Das liegt auch daran, dass das gesamte Thema bisher nur nicht öffentlich behandelt wurde und dass das Projekt mit 11:11 Stimmen denkbar knapp gescheitert ist. Unsere Redaktion erklärt mithilfe von Christian Schweiger, Kommunalaufsicht am Landratsamt Aichach-Friedberg, die rechtlichen Hintergründe - auch was eine mögliche Wiederaufnahme des Projekts angeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen