Mering

vor 33 Min.

Kerzenlichtstunde für Karmiel: Meringer setzen ein Zeichen für den Frieden

Zu einer spontanen Friedenskundgebung für die Menschen in Israel und Palästina trafen sich am Montagabend fast 40 Bürgerinnen und Bürger auf dem Meringer Marktplatz.

Plus 40 Menschen versammeln sich am Montagabend, um der Opfer der Anschläge in Israel zu gedenken. Tomer Hofmann aus Karmiel schildert die Situation vor Ort.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Günter und Annemarie Wurm, Initiatoren der Städtefreundschaft zwischen Mering und Karmiel, sind in großer Sorge. "Natürlich habe ich mich gleich mit meinen Freundinnen und Freunden in Israel in Kontakt gesetzt, um zu erfahren, wie es ihnen geht", sagt Günter Wurm. Er und seine Frau kennen Israel, reisen seit vielen Jahren in die Region zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Auch die Grenzgebiete haben sie mehrfach bereist. Wurm selbst ist Zweiter Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Augsburg und hatte erst noch diesen Sommer gemeinsam mit einem Team um Jessica Bader den Israeltag in Mering organisiert. Auch er wurde vom Anschlag am Samstag vollkommen überrascht.

"Mit diesem Ausmaß der Eskalation hat niemand gerechnet", sagt er. Und so war es für ihn schon am Montagvormittag klar: "Wir machen eine Kerzenlichtstunde auf dem Meringer Marktplatz, um unser Mitgefühl mit den Freundinnen und Freunden in Karmiel und Israel zum Ausdruck zu bringen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen