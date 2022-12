Lukas Ortlieb aus Mering tritt in die Nikolaus-Stiefel seines Vaters

Plus Die Mitglieder der Volksbühne Mering sind wieder mit Rauschebart und Bischofsstab unterwegs. Einer von ihnen ist Lukas Ortlieb. Davor hatte er eine andere Rolle.

Der 6. Dezember hat für die Familie Ortlieb aus Mering eine große Bedeutung. Schon Vater Ludwig schlüpfte als Mitglied der Meringer Volksbühne in das Gewand des heiligen Nikolaus, um Kinder zu loben und zu tadeln. Nur bei dem eigenen Nachwuchs musste einer der Kollegen ran. "Als Nikolaus hätte mich mein Sohn Lukas sofort erkannt. Nachdem ich in meinem Gewand von Haus zu Haus gewandert bin, wechselte ich sofort die Rolle und wurde wieder zu dem Vater aufm Sofa", sagt Ludwig Ortlieb. Inzwischen ist Lukas 27 Jahre alt und selbst als Nikolaus unterwegs. Hier erzählt er, wie es dazu kam.