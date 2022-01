Die Marionettenbühne in Mering - eine "kleine Puppenkiste"

Plus Zwar musste die Meringer Marionettenbühne ihre Aufführungen absagen, aber die Kreativität blühte: Es gibt viele Pläne für das kommende Jahr.

Frau Holle, Rumpelstilzchen, Aschenputtel: Im Treppenhaus der Volksbühne hängen Bilder, die an bisher von den Mitgliedern des Vereins für Schulklassen und Kindergärten umgesetzte Märchen erinnern. Zum 25-jährigen Jubiläum war noch einmal das erste Märchen "Frau Holle" gezeigt worden. Seitdem hat die Corona-Pandemie keine weiteren Vorstellungen mehr ermöglicht. Die Hoffnungen liegen auf dem nächsten Jahr - mit einem neuen, alten Stück.