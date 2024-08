Die Geschäftswelt in der Meringer Ortsmitte kämpft ums Überleben. In den letzten Jahren mussten immer wieder alteingesessene Geschäfte wie etwa das Modehaus Seiler schließen. Als Unterstützung fürs heimische Gewerbe hat Mering schon vor über einem Jahr beschlossen, einen Marktmanager einzusetzen. Doch um das Projekt ist es still geworden. Wie ist die Lage?

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis