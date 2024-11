Mering will kein Hostel im Gewerbegebiet

Ein Hostel mit 28 Zimmern für Pendler, Monteure oder Studierende wollte eine Investorin in Mering an der Frühlingsstraße errichten. Der Markt Mering befürchtet jedoch, dass eine solche wohnähnliche Nutzung das in dem Gebiet ansässige Gewerbe gefährden könnte. Deswegen hatte der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan „Südlich der Wendelsteinstraße“ entsprechend zu ändern.

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit dem Entwurf. Darin sind nun ausdrücklich Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausgeschlossen. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, dass der Änderungsentwurf so in die öffentliche Auslegung gehen kann.