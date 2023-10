Mering

vor 47 Min.

Notfallseelsorge: Sie hilft auch dann, wenn alle anderen gegangen sind

Plus Als Notfallseelsorgerin leistet Sabrina Jehle wichtige Arbeit im Bistum Augsburg. Sie begleitet Menschen in ihren dunkelsten Stunden.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Wenn Sabrina Jehle ihre leuchtend gelbe Jacke überzieht und den blauen Rucksack über die Schulter wirft, dann ist sie im Einsatz. Die Notfallseelsorgerin geht dorthin, wo andere Menschen in großer Not sind. Sabrina Jehle aus Mering gehört zu einem Team von 250 Notfallseelsorgerinnen und -seelsorgern des Bistums Augsburg. Sie arbeiten eng auch mit den Kriseninterventionsteams des Bayerischen Roten Kreuzes, der Malteser und anderen zusammen.

Jehle ist darüber hinaus auch Teamleiterin für das System Augsburg, das unter anderem neben dem Stadtgebiet und dem Landkreis Augsburg auch den Landkreis Aichach-Friedberg umfasst. Zudem ist sie als Diözesanreferentin für die Notfallseelsorge beim Bistum Augsburg tätig. "In dieser Funktion bin ich mit meinen Kollegen für die Ausbildung der ehrenamtlichen Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger verantwortlich", sagt Jehle. Die Grundausbildung für Ehrenamtliche umfasst 120 Unterrichtseinheiten, die jeweils an sechs Wochenenden immer freitags und samstags angeboten werden. Daran schließt sich eine Hospitationsphase an. "Das bedeutet, dass man zunächst mit einem erfahrenen Notfallseelsorger unterwegs ist, bevor man dann auch alleine zu den Einsätzen fährt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen