Mering

Seit über 100 Jahren gibt es in Mering die Friedenau

So sah die Friedenau aus bei Mering, bevor sie 1972 um neue Gasträume erweitert wurde.

Plus Es war Eduard Ettensberger, der beschloss, da wo "Fuchs und Hase einander gute Nacht sagen", eine Einsiedelei zu bauen. Daraus wurde die Waldgaststätte Friedenau.

Von Eva Weizenegger

Paul Lidl, dem zusammen mit seinen Eltern und der Schwester Andrea Merkl, die Friedenau gehört, hat in den Unterlagen gegraben und festgestellt: "Die Friedenau feiert dieses Jahr ihr 101-jähriges Bestehen." Denn im Juni 1922 bezog Eduard Ettensberger mit seiner Frau die Einsiedelei. Dabei war Ettensberger durchaus kein "leutscheuer Mensch", wie man in Mering sagt. Im Gegenteil, er gründete mehrere Vereine, turnte gerne und machte mit seiner ersten Frau viel Musik. In seiner selbstverfassten Schrift über die Gründung und Entstehung des Einsiedlerheims, der Waldwirtschaft und des Strandbades der Friedenau bei Mering beschreibt er genau, warum es ihn dennoch raus aus Mering zog.

Eduard Ettensberger war nicht nur der Gründer des TV Mering, sondern auch der Einsiedler in der Friedenau. Foto: Repro: Anton Schlickenrieder

Der Krieg machte Ettensberger sehr zu schaffen

Seine frühe Jugend verbrachte Ettensberger im Allgäu und nach einer Lehre als Bader arbeitete er bei der Garnison Augsburg. Doch er musste 1890 zur Armee und blieb dort bis 1892. Zwei Jahre später heiratete Ettensberger eine Wirtstochter. Mit ihr eröffnete er 1895 ein gut gehendes Lokal in Mering, dort befindet sich das heutige Papst-Johannes-Haus. Ettensberger war beliebt und gründete neben einem Theaterclub auch den Athletenclub Bavaria und später, 1908 den Turnverein.

