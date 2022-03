Mering

vor 18 Min.

Statt Modehaus soll in Mering eine neue Bäckerei entstehen

Das Gebäude des ehemaligen Mode Seiler in Mering an der Augsburger Straße soll abgerissen werden. Dort soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit Bäckerei entstehen.

Plus Jahrelang stand das Wohn- und Geschäftshaus an der Augsburger Straße 1 in Mering leer. Nun soll das ehemalige Modehaus abgerissen werden.

Von Eva Weizenegger

Die Schaufensterscheiben sind mit einer dicken Staubschicht bedeckt, der Eingangsbereich des ehemaligen Modehauses Seiler in Mering hat auch schon ein mal glanzvollere Zeiten erlebt, und am Vorplatz herrscht gähnende Leere. Das Areal im Herzen der Marktgemeinde kam immer mehr herunter. Viele Meringerinnen und Meringer fragten sich, wann denn dort endlich wieder neues Leben einziehen würde.

