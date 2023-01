Mering

18:30 Uhr

Tochter von Fußballer Sascha Mölders veröffentlicht ersten Song

Plus In ihrem Song "Willst Du?" beschreibt Sascha Mölders' Tochter Renée ihren Liebeskummer. Ihre Gefühlswelt möchte sie auch weiterhin musikalisch verarbeiten.

Von Valentin Kronberger

Fußballer Sascha Mölders ist nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen bekannt, sondern auch durch Auftritte im Fernsehen und durch seine Präsenz in den sozialen Medien. In dieser Hinsicht tritt seine 21-jährige Tochter Renée in die Fußstapfen ihres Vaters, denn sie hat auf den Plattformen Instagram und TikTok zusammen über 20.000 Follower. Davon leben kann sie jedoch nicht, hauptberuflich arbeitet sie als Eventmanagerin. Seit wenigen Wochen ist Renée nun auch auf Spotify mit ihrer ersten Pop-Single "Willst Du?" vertreten. Ihren nächsten Song hat sie bereits angekündigt.

