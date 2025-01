Seit 2012 ist Felix Rehm Inhaber der Alten Apotheke am Marktplatz. Zum 1. Januar hat er auch die Marien Apotheke übernommen - und in Augsburg-Hochzoll betreibt er die Zwölf Apostel Apotheke. Eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2004 ermöglicht solche Miniketten. Seitdem geht der Trend in der Branche zum Zusammenschluss. Allerdings verschwinden auch viele Apotheken komplett.

