Mering

19:00 Uhr

Personalmangel, steigende Kosten: Drei Apotheken in Mering reagieren

Die Alte Apotheke am Marktplatz Mering. Sie, die Markt Apotheke und die Marienapotheke schließen künftig am Mittwochnachmittag.

Plus Apothekenkunden in Mering müssen sich auf neue Öffnungszeiten einstellen. Die Inhaber Monika Selder und Felix Rehm reagieren auf den steigenden Druck.

Von Anna Katharina Schmid

Der Frust ist ihm anzuhören. "Seit Jahren macht in Deutschland an jedem Tag eine Apotheke zu", sagt Felix Rehm, Inhaber der Alten Apotheke am Marktplatz in Mering. Mehrere Krisen, wachsende Belastungen - und keine Unterstützung aus der Politik. Im Gegenteil, wie er sagt. "Anstatt, dass wir angehört werden, wird noch draufgeschlagen." Aus diesen Gründen haben sich er und Monika Selder, Inhaberin der Markt Apotheke und der Marien Apotheke in Mering, für kürzere Öffnungszeiten entschieden.

Meringer Apotheken verkürzen Öffnungszeiten

Künftig bleiben die drei Meringer Apotheken am Mittwochnachmittag geschlossen. An diesem Tag kommen üblicherweise die wenigsten Kundinnen und Kunden, die meisten Arztpraxen haben zu. Und der Schaden für die Bevölkerung bleibt gering, sagt Rehm. Der Schritt sei notwendig gewesen, um wenigstens an einem halben Tag Kosten für Personal und Betrieb einzusparen.

