Meringer schreibt Buch gemeinsam mit Felix Neureuther

Wie können wir unseren Kindern eine gesunde Erde hinterlassen – und was können wir heute schon im Familienalltag dafür tun? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des neuen Buches von Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther, das er gemeinsam mit Simon Biallowons und Florian Kreuzpointer geschrieben hat. Das Werk namens „Gesunde Erde. Gesunde Kinder.“ erschien am 24. Juni im Herder-Verlag. Für Biallowons, der in Mering aufgewachsen ist und heute Geschäftsführer des Herder-Verlags in München ist, war dieses Buchprojekt ein Herzensanliegen: „Die Themen haben mich sofort angesprochen – und die Zusammenarbeit mit Felix hat einfach gepasst.“

Schon seit Jahren arbeitet der Herder-Verlag mit Felix Neureuther zusammen – bislang vor allem im Bereich Kinderbuch. Diesmal sollte es ein Sachbuch für Erwachsene werden. Darin kommen einerseits Experten zu Wort, im Zentrum stehen allerdings die Texte von Neureuther, die er zusammen mit Simon Biallowons verfasst hat. „Felix hat sehr viel Persönliches beigetragen, war dabei unglaublich offen“, berichtet Biallowons. Besonders beeindruckt habe ihn Neureuthers Haltung als Familienmensch – und wie sehr ihm Themen wie Kinderschutz, Gesundheit, Natur und psychisches Wohlbefinden am Herzen liegen.

Biallowons schreibt Buch mit Neureuther über Kinder und Klimawandel

Ein zentrales Thema des Buches: Wie stark der Klimawandel bereits heute die Lebenswelt von Kindern beeinflusst – sowohl körperlich als auch seelisch. „Das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse bei diesem Projekt“, sagt Biallowons. Auch über Erziehungsfragen wurde intensiv gesprochen – etwa über Unterschiede zwischen dem deutschen und skandinavischen Modell, das Neureuther durch seine norwegisch-deutsche Frau gut kennt. „Die Skandinavier trauen ihren Kindern oft mehr zu. Auch das hat mir neue Perspektiven eröffnet.“ Als Sportler konnte er zudem von Neureuthers Erfahrung in Sachen mentale Stärke, Umgang mit Rückschlägen und Motivation lernen.

Das Buch richtet sich an Eltern, Großeltern, Erzieherinnen, Lehrer und auch an politische Entscheidungsträger. „Es geht darum, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass Kinder gesund aufwachsen in einer Welt, die lebenswert bleibt“, sagt Biallowons. Dass dabei auch von Kindern selbst viel zu lernen ist – etwa Neugier, Staunen und Mut –, gehört zu den Botschaften des Buches. Die größte Herausforderung beim Schreiben? „Die Zeitplanung – Felix hat einen vollen Terminkalender. Und natürlich die Balance: Wie bringt man persönliche Geschichten und Expertenwissen so zusammen, dass es verständlich und nahbar bleibt?“ Weitere gemeinsame Projekte sind bereits im Gespräch.