Mundartdichterin widmet sich dem Geschlecht der Wittelsbacher

Was ‚Sauruam-Bletschn‘ sind und wie das ‚Gsod schneidn‘ geht, diese Begriffe kennt man nur, wenn man es selbst auf dem Bauernhof erlebt hat. Mundartdichterin Rosy Lutz aus Aichach hat diese Kindheitserinnerungen bei vielen Besuchern des „Bei uns dahoam-Abends“ der Dorfbelebung Mittelstetten wachgerufen. Mit ihrem kritisch-liebevollen Blick auf Alltägliches und ihrem spitzfindigen Humor strapazierte sie die Lachmuskeln der Gäste aufs Äußerste.

Als Mundartforscherin und -förderin wies sie außerdem auf einige Paradoxa in der bayerischen Sprache hin: Einer kann g’scheid bled sein. Und einer kann behaupten: „Bel uns dahoam hod no nia niemand koan Hunger net leiden brauchen!“ – „Ja, so ist es,“ wird jeder Bayer antworten, ohne Zweifel an der korrekten Grammatik zu hegen.

Mundartdichterin Rosy Lutz kommt aus dem Wittelsbacher Land

Selbst vor der Historie des bayerischen Herrschergeschlechts, der Wittelsbacher, macht Rosy Lutz nicht Halt. Schließlich kommt sie aus dem ‚Wittelsbacher Land‘, wo die jahrhundertelangen Regenten ihren Ursprung hatten. Aus ihrem Gedichtbändchen „D‘ Wittelsbacher – Die Geschichte der Sisi“ trug sie einige Passagen vor, in denen sie die Erfolgsgeschichte dieses Geschlechts aus Sicht des einfachen Volkes kritisch in Versform beschreibt. Das hört sich natürlich etwas anders an als in den Geschichtsbüchern. Von der Stadt Aichach erhielt sie im vergangenen September den Kulturförderpreis für ihre Verdienste um den Erhalt des bayerischen Dialekts.

Musikalisch begleitet wurde die Lesung von Oliver Denk, dem ‚Steirer Lump‘ aus Hilgertshausen. Mit seiner steirischen Harmonika unterstrich er die entspannte und fröhliche Stimmung des Abends. Das Tüpfelchen auf dem ‚i‘ war – wie gewohnt – die Bewirtung durch das Team von Lorenz Karl im Gasthof zur Post in Mittelstetten. „Schia war’s und mia ham g’scheid glacht“ – so das einhellige Urteil der Besucherinnen und Besucher. (AZ)