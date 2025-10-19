Water & Colours verwandelt Friedberg in ein Meer aus Licht und Farbe

Strahlende Farben, Kunst auf drei Ebenen, Drinks und ein DJ verwandelten den Club 20 in der Friedberger Innenstadt vergangenen Samstag in einen magischen Raum, in dem Kunst neu interpretiert und erlebt wurde. Künstlerin Monika Mendat präsentiert dort ihre Ausstellung Water & Colours, eine Sammlung von Bildern, die Spaß machen und gleichzeitig zum Nachdenken anregen.

„Diese Ausstellung verkörpert die strahlende innere Seite meiner Frau, ihren Optimismus und einzigartigen Blick auf die Schöpfung und die Natur“, erzählte Mendats Mann Josef Karg in seiner Rede. Mendats Ausstellung stellte die Natur in einer Form dar, in der sie bewahrt werden muss – strahlend und leuchtend. „70 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt, der Mensch greift immer mehr in dieses sensible Ökosystem ein und zerstört damit so viel“, erklärte die Künstlerin. Sie möchte an mehr Natur- und Umweltschutz appellieren, ohne dabei die Natur als dystopisch oder bereits zerstört zu zeigen.

Friedberger Künstlerin möchte zu mehr Umweltschutz aufrufen

Die Besonderheit der Ausstellung lag vor allem in der Inszenierung. Mithilfe von Neonlicht und speziellen Farben leuchteten die Bilder im Dunklen und entfalteten dadurch ihre volle Magie. Wie in allen Bildern Mendats arbeitete die Künstlerin auch hier mit Mehrdimensionalität und vielen Details. Die Bilder bestehen aus mehreren Schichten, die aufeinander aufgetragen wurden. „Man wird als Betrachter dadurch quasi in das Bild hineingesogen“, erklärt die Künstlerin. Auch das Symbol des Kreises, das sich in zahlreichen Werken der Künstlerin wiederfinden lässt, konnte in Water & Colours entdeckt werden. „Der Kreis ist das Element, das die meiste Ruhe verkörpert. Wenn man sich die Bilder länger ansieht, hat das auch eine meditative Wirkung.“

Präsentiert wurde die Ausstellung vom Augsburg Journal. Chefredakteurin Anja Marks-Schilffarth begleitet Monika Mendat schon seit Monaten. Sie schätze die Besonderheit der Ausstellung: „Kunst in einem Feierrahmen zu präsentieren, ist eine tolle Möglichkeit, die Bilder mal ganz anders zu erleben.“ Gefeiert wurde nicht nur die Ausstellung, sondern auch die offizielle Eröffnung des Club 20 als Eventlocation. „Hier darf jetzt offiziell gefeiert werden“, verkündete Mendat freudig. Ein DJ, sowie eine kleine Bar und ein Buffet luden zu einem ausgelassenen Abend ein, bei dem die Natur nicht nur zu bestaunt wurde, sondern auch gefeiert und ins Bewusstsein gerückt wurde.