Tödlicher Unfall auf der A8: Warum war die Umfahrung nicht richtig ausgeschildert?

Im Radio lief die Ansage, in den Unfallmeldungen stand die Warnung: Nachdem in der Nacht auf Dienstag ein 59-jähriger Lastwagenfahrer auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing tödlich verunglückt war, sollten Autofahrer die Unfallstelle in Richtung München großräumig umfahren. Nur an der Strecke selbst wurde nicht über die mögliche Umfahrung nach München informiert – und viele Verkehrsteilnehmende fuhren in den Stau, in dem sie lange ausharren mussten.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis