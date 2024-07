Neue Betriebe an der Ottomühle: Gemeinderat sieht Vorhaben kritisch

In einer kürzlichen Sitzung des Bau- und Werkausschusses Kissing kamen neue Pläne der Holz Baumüller GmbH auf den Tisch. Inhaber Peter Baumüller will auf seinem Gelände an der Ottomühle die vorhandenen Gebäude flexibler nutzen. In einem Schreiben an die Gemeinde Kissing beklagte er, dass er derzeit den bestehenden Betrieb zwar erweitern, jedoch keine weiteren Betriebe ansiedeln könne. Gerne würde er aber etwa ein Planungsbüro für den Holzbau vor Ort oder einen Statiker dort etablieren.

