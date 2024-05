Kissing

Hofcafé mit Laden: Wie soll sich die Ottomühle in Zukunft entwickeln?

In Kissing in der Ottomühle soll ein Hofladen entstehen.

Plus In der Kissinger Ottomühle ist ein neuer Hofladen geplant. Von den Gemeinderäten kam Kritik. Einige befürchten negative Auswirkungen auf die Fischzucht dort.

Von Anna Katharina Schmid

In der Ottomühle in Kissing könnte es bald noch belebter werden. Ein Bauherr plant einen Carport mit Ausgabe für ein Gartencafé und einen Verkaufsraum. Dort sollen einmal landwirtschaftliche Produkte wie Beeren, Melonen, Kürbisse, Gurken, Eier, Nudeln und Honig angeboten werden. Zu viele Autos für die Straße? Aus dem Bauausschuss kam Kritik. Denn in der Ottomühle ist bereits die Fischzucht Berger angesiedelt.

Neben dem Hofladen ist ein Café geplant

In dem geplanten Carport sowie drei beweglichen Holzpavillons sei beabsichtigt, Selbstpflückern während der Saison von März bis Oktober ein Gartencafé anzubieten. Dazu gehörten der Ausschank von nicht alkoholischen Getränken und die Ausgabe von Speisen für kleinere Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Hoffeste. In der übrigen Zeit soll das Gebäude als Carport genutzt werden. Die An- und Abfahrtszeiten bewegten sich zwischen 8 und 18 Uhr, der Bauherr rechne mit 30 bis 40 Autos täglich. Weil die Abstandsflächen zwischen dem bestehenden Wintergarten und dem geplanten Carport nicht eingehalten werden, beantragte der Bauherr eine Befreiung. Die Unterschrift des westlichen Nachbars wurde aber erteilt. Trotzdem hatten einige Mitglieder des Bauausschusses Bedenken. Weil sich der westliche Feldweg im Privateigentum befindet, kann dieser für die Anfahrt nicht genutzt werden. Sie soll über den öffentlichen Mühlweg erfolgen.

