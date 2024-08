Ines Bobinger will den Wirtschaftsstandort Friedberg voranbringen

Friedberg hat eine der schönsten Innenstädte in der Region. Damit diese sich weiterentwickelt, wurde kürzlich ein neuer Masterplan im Stadtrat vorgestellt. Das Einzelhandelskonzept soll mehr Leben in die Innenstadt bringen und Wege aufzeigen, wie die Koexistenz mit dem Fachmarktzentrum unterm Berg gelingen kann. Ines Bobinger hat die Konzeptentwicklung bereits seit einem Jahr organisatorisch und inhaltlich begleitet. Und mittlerweile hat sie auch offiziell ein neues Amt: Standortmanagerin und Wirtschaftsförderin. Viele in Friedberg kennen sie, doch nun erzählt sie mehr über sich und ihre künftigen Aufgaben.

