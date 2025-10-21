Neuer Wochenmarktstandort? Leser sind sich uneins

Wie lässt sich der Friedberger Wochenmarkt wieder beleben? Anlässlich des 50. Jubiläums im kommenden Jahr steht der Markt am Freitagvormittag auf dem Marienplatz auf dem Prüfstand. Denn es könnte dort besser laufen. Der Umsatz bei den Fieranten sinkt. Zudem wird es immer schwieriger, ein breites Angebot an Händlern aufwarten zu können. Die Stadtverwaltung unternimmt deshalb bereits einiges, um die Attraktivität des Wochenmarktes zu erhöhen und dem entgegenzuwirken.

Marienplatz als Marktstandort hat durchaus seine Befürworter

Zuletzt kam dabei in einer Ausschusssitzung erneut zu einer Debatte zum Standort, wobei die Meinungen über Alternativen auseinandergingen. Das lässt sich auch über die Leserrückmeldungen sagen, die wir zu der Frage erhalten haben. Der Marienplatz hat durchaus seine Befürworter: Ingrid Berger schreibt etwa, dass sie den bisherigen Standort optimal findet. Christine Zlataric geht sogar noch weiter: „Ich bin total zufrieden und begeistert vom Markt in Friedberg.“ Der Marienplatz direkt am Rathaus sei besonders schön. Zudem gebe es direkt Parkplätze. Sie hat auch lobende Worte für das Angebot und die Qualität der Produkte auf dem Markt.

Doch es gibt auch weitere Vorschläge für einen neuen Standort. Eine ganz neue Idee hatte Leserin Nadine Geiger. Sie schlug einen Wochenmarkt im Gewerbegebiet von Friedberg vor, der dort mit dem Fahrzeug deutlich leichter von außerhalb erreichbar wäre. Annemarie Edeler sieht den Markt weiter in der Innenstadt, bringt aber die Ludwigstraße zwischen der Abzweigung zur Bahnhofstraße beim Café Weißgerber und dem Friseur Eschbach beim Stadtgraben in die Diskussion.

Wäre die Ludwigstraße eine gute Alternative für den Wochenmarkt?

Damit liegt sie räumlich nahe an dem Vorschlag, der auch im Ausschuss zuletzt diskutiert wurde. Die Grünen-Fraktion etwa konnte sich einen U-förmigen Markt um die Jakobskirche herum vorstellen. Bürgermeister Roland Eichmann riss ebenfalls die Ludwigstraße vor dem Café Weißgerber als möglichen neuen Standort an, wollte aber keinen voreiligen Aktionismus bei der Standortfrage sehen: „Bevor wir das entscheiden, muss man dringend mit den Beschickern sprechen.“

Neben dem Standort kritisierten einige Leserinnen aber vor allem den Termin: „Mir drängt sich eher die Frage auf, ob der Standort nicht absolut sekundär zu betrachten und vielmehr die Öffnungszeiten des Marktes Bedeutung haben könnten. Wer kann denn Freitagvormittag einkaufen?“, schreibt etwa Jutta Würth. In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Tine Honig über Instagram: „Die Öffnungszeit nur Freitagvormittag ist nichts für Berufstätige.“ Ein Testlauf am Samstag wurde vor einigen Jahren aber wegen mangelndem Erfolg eingestellt.