Eine Lampe aus den 70ern und mehr: Oimara stellt im Segmüller seine erste eigene Möbelkollektion vor

Oimara ist ein gefragter Mann: Anfang des Jahres gelang ihm als erster bayerischer Künstler seit der Spider Murphy Gang vor über 40 Jahren ein Nummer 1-Hit – sein „Wackelkontakt“ dominierte den Fasching und wird als heißer Kandidat für den diesjährigen Wiesn-Hit gehandelt. Eine Woche vor dem Anstich auf dem größten Volksfest der Welt ließ es sich der Liedermacher jedoch nicht nehmen, persönlich im Friedberger Möbelhaus Segmüller zu erscheinen, um sein neuestes Projekt vorzustellen: eine eigene Möbelkollektion.

Viele Menschen laufen an diesem Samstagnachmittag rechtzeitig zum Event-Zelt auf dem Parkplatz hinter dem großen Möbelhaus. Am Eingang wird kontrolliert, ob sie auf der Gästeliste stehen – die Plätze waren in einem Gewinnspiel verlost worden. Innen warten Biertischgarnituren, ganz vorn die Bühne und rechts davon ein goldener Vorhang, hinter dem sich die Kollektion verbirgt.

Das Los entscheidet, wer Oimara beim Auftritt in Friedberg hören darf

An einem der Stehtische ganz hinten stehen Eva und Manuel. Sie freuen sich darauf, die Lieder vom Oimara (bayerisch für „Almerer“, der Musiker wuchs auf einer Alm auf) zu hören. Sie sind regelmäßige Besucher seiner Konzerte: „Das wird heute ein schöner Vorgeschmack auf das Konzert im November!“ In der zweiten Reihe sitzen Kathi und Sabrina: „Wir lassen uns überraschen, was genau heute passiert!“ Auch sie waren schon bei mehreren Konzerten, freuen sich aber, für heute gezogen worden zu sein: „Da haben wir echt Glück gehabt.“

Pünktlich um 15 Uhr betritt Beni Hafner, wie er bürgerlich heißt, die Bühne und greift nach seiner Gitarre. „Mir san ja sozusagen in am kloana Bierzelt heute“, scherzt der Mann, der wieder einmal unter Beweis stellt, dass er nahtlos zwischen Dialekt und Hochdeutsch abwechseln kann. Und schon legt er los, singt mit „Bierle in da Sunn“ eines seiner ersten Lieder. Der Funke springt sofort über, die Besucher stellen ihre Getränke auf den Tisch und klatschen.

Oimara versteht es auch beim Segmüller, für Stimmung im Zelt zu sorgen. Foto: Michael Probst

Aber Oimara ist heute ja für mehr als Musik da: Der gelernte Koch gibt in Interviews schließlich immer wieder an, ungern in Schubladen gesteckt zu werden. Und so setzt er bei der Entstehungsgeschichte seines bisher größten Hits an: „Es begann tatsächlich beim Segmüller. Ich bin wegen eines Umzugs durch die Lampenabteilung geschlendert – und da kam die Idee für den Song!“ Folgerichtig sei eine Kooperation mit Segmüller entstanden: Zuerst wurde ein Radiospot mit einer umgedichteten „Wackelkontakt“-Fassung produziert. Und heute darf Oimara hier seine erste eigene Möbelkollektion präsentieren.

Oimara enthüllt beim Segmüller in Friedberg eine eigene Möbelkollektion

Der Vorhang fällt. Der Blick wird frei auf eine Kollektion im Stil der 1970er-Jahre: ein Cordsofa in Orange, ein Sideboard aus dunklem Holz und eine Esszimmergruppe mit schwarzem Glastisch und gelben Kunststoffstühlen. Das Herzstück ist natürlich die „Lampe aus den 70ern“ – ganz ohne Wackelkontakt, aber dafür mit einer Halterung für Biergläser. Oimara darf Glücksfee spielen und eine Person ziehen, die sich die Kollektion nicht kaufen muss, sondern umsonst nach Hause geliefert bekommt. Die Gewinnerin, Claudia Niegel aus Olching, begutachtet freudestrahlend ihre neuen Möbel.

Oimara enthüllt seine erste eigene Möbelkollektion im Stil der 70er Jahre, mit Lampe - aber ohne Wackelkontakt. Foto: Michael Probst

„Wollt ihr noch paar Songs hören?“ Die Reaktion des Publikums ist eindeutig, und so gibt es noch ein paar Lieder. Oimara zeigt dabei seine musikalische Vielfalt, hängt sich etwa eine Mundharmonika um. Und ein Lied darf natürlich nicht fehlen: In epischer Länge, aber ohne dabei an Tempo zu verlieren, singt Hafner seinen „Wackelkontakt“. Nach dem Konzert nimmt sich Oimara noch lange Zeit, um Autogramme zu geben und Fotos mit den Fans zu machen. Dabei strahlt der Tegernseer eine ehrliche Freundlichkeit den Gästen gegenüber aus – man merkt: Die Präsentation seiner „echten“ Lampe aus den 70ern war etwas ganz Besonderes für ihn.