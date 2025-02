Fünf Chöre aus der Pfarrgemeinde Ottmaring machen gemeinsame Sache

Zum ersten Mal nach Corona findet am Sonntag, 16. Februar, um 16 Uhr ein gemeinsames Konzert aller fünf Chöre der Pfarrgemeinde Ottmaring in der Pfarrkirche St. Michael in Ottmaring statt. Die mitwirkenden Chöre sind der Cantus-Chor Bachern, Elija und Klangfarben aus Ottmaring, Singfreu(n)de Eurasburg sowie Vielklang aus Paar-Harthausen.

Zusammengefunden haben sie sich durch Pfarrer Martin Schnirch, der vor längerer Zeit als Chorleiter in der Pfarrgemeinschaft Ottmaring tätig war. Als Initiator dieses besonderen musikalischen Projektes ist es ihm wichtig, dass die Chöre mit diesem bevorstehenden Konzert etwas Gemeinsames auf die Beine stellen. „Sie können zeigen, was sie können und so das Miteinander stärken“, hebt er hervor.

Pfarreiengemeinschaft Ottmaring vereint in St. Michael: Chöre singen gemeinsam

Das Konzert der fünf Chöre soll ein besonderes Zeichen der Gemeinschaft innerhalb der Pfarreien sein, da die jeweiligen Chöre sonst in ihren eigenen Kirchen und Gottesdiensten auftreten. Schon bei seinem Antritt als Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Ottmaring vor knapp zehn Jahren betonte Schnirch, wie wichtig es für ihn ist, dass die einzelnen Gemeinden ein gemeinsames Gespür füreinander bekommen.

Dieses musikalische Projekt möchte auch die Vielfalt aller Chöre vor einem größeren Publikum präsentieren. Zweimal hatten die fünf Chöre bereits einen gemeinsamen Auftritt, diesmal ist es das dritte Mal im Rahmen dieses besonderen musikalischen Konzertes, in dem rund siebzig Sängerinnen und Sänger ein abwechslungsreiches Programm aus moderner geistlicher Musik und klassischen Werken darbieten.

Konzert der Chöre in Ottmaring: Gemeinschaftliches Musizieren

Das Programm besteht aus Liedern, die laut Pfarrer Schnirch „höchstens fünfzig Jahre alt“ sind und die „nicht im alten Gesangsbuch stehen“. Die Art der Musik kann man als neue geistliche Musik oder als zeitgemäßes neues geistliches Liedgut beschreiben. Auch englische Lieder sind im Programm enthalten. Begleitet werden die Chöre an der Orgel von Patrick Gebser aus Augsburg, der Kirchenmusik in Regensburg studiert und ein ehemaliger Schüler von Pfarrer Schnirch ist.

Zum Abschluss des Konzerts ist geplant, dass alle Chöre zusammen mit den Besuchern als Zeichen der Gemeinsamkeit das Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“ singen. Der Eintritt ist frei, es werden jedoch Spenden für die Hilfsprojekte „Schwester Edelfrieda“ in Simbabwe und „Schwester Gundemar Fischer“ in Brasilien erbeten. Im Anschluss an das Konzert lädt der Pfarrgemeinderat Ottmaring zu einem gemütlichen Umtrunk ein.