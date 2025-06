Förg-Outdoor-Festival zeigt, was Erlebniseinkaufen heißen kann

Am 20. und 21. Juni verwandelt sich das Gelände rund um die Intersport Förg-Filiale in Friedberg in ein lebendiges Zentrum für alle Outdoor-Begeisterte. Das erste Outdoor-Festival lockt mit einem abwechslungsreichen Programm viele Besucherinnen und Besucher an – von Familien über Sportfans bis hin zu interessierten Passanten. „Wir möchten zeigen, was unsere Filiale bietet“, erklärt Geschäftsführer Christoph Schmid. „Nicht nur hochwertige Ausrüstung, sondern auch das Erleben und Mitmachen.“ Die Idee zum Festival sei als sommerliches Pendant zum beliebten Ski-Opening im Winter entstanden, so Schmid.

Outdoor-Festival in Friedberg bei Sport Förg lockt die Besucherinnen und Besucher

Eine breite Palette an Attraktionen ist geboten: kreative Workshops, Sport- und Outdoor-Challenges, ein Smoothie-Bike, eine gemütliche Chillout-Zone sowie einen Biergartenbereich. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, die Welt des Outdoors in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Tanja Baur aus Friedberg kam eher zufällig vorbei: „Mein Sohn und ich haben gerade Besorgungen gemacht und die Veranstaltung hier gesehen. Da dachte ich mir, schauen wir vorbei.“ Sie steht neben ihrem Sohn, der in die Pedale des Smoothie-Bikes, einer Mischung aus Fahrrad und Mixer, tritt: „Der Zeitpunkt in den Ferien ist perfekt als kleine Abwechslung.“ Der Geschmackstest des Getränks fällt ebenfalls positiv aus: „Sehr lecker!“, grinst der Junge.

Dass das Festival nicht nur als Verkaufsplattform dient, sondern Erlebnischarakter bietet, zeigt sich auch an anderen Ecken: Beim Hip-Bag-Workshop etwa sitzen Kinder und Erwachsene Seite an Seite und nähen, gestalten oder basteln. Verwendet werden Stoffreste, beispielsweise von der Firma Ortovox. Melanie Benz war speziell dafür angereist – aufmerksam geworden über Instagram: „Ich habe mich direkt für den Workshop angemeldet.“ Ihre Tochter freut sich über eine eigens gestaltete Geldbörse von Vaude.

Wichtig ist dem Unternehmen auch das Thema Nachhaltigkeit. Katharina Janke, Leiterin der Public Relations bei Intersport, erklärt: „Das ist für uns ein immer relevanteres Thema – deswegen bieten wir diese Workshops heute und generell die Reparatur von Wanderschuhen an.“ Kunden können etwa in der Filiale ihr Schuhwerk abgeben und professionell reparieren lassen, statt ein neues Paar kaufen zu müssen.

Outdoor-Festival in Friedberg: Bekannte Marken präsentieren sich

Neben den kreativen Angeboten und Gewinnspielen präsentiert Sport Förg auf dem Event auch aktuelle Outdoor-Sortimente verschiedener Marken. An Ständen und Info-Points können Besucher Fragen stellen, Ausrüstung testen und mit Experten ins Gespräch kommen. Schattige Sitzbereiche sowie Weißwurst und Wiener runden das Festivalerlebnis ab, das auch am Samstag noch die Besucherinnen und Besucher einlädt.

Für Christoph Schmid ist das Festival auch ein Vorbote kommender Entwicklungen: Die Friedberger Filiale, die dort seit 2017 ansässig ist, wird demnächst einer von wenigen sogenannten Intersport-Flagship-Stores – also eine Art Aushängeladen – mit exklusiven Markenauftritten und Events. „Einkaufen wird bei uns mehr und mehr zum Erlebnis – inklusive Anfassen und Ausprobieren“, so Schmid.