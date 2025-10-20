Pädophilie in Kindertageseinrichtung? Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt seit mehreren Monaten gegen einen Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das ist besonders brisant, weil der Mann eine Kindertageseinrichtung im Landkreis Aichach-Friedberg geleitet hat. Öffentlich bekannt wurde der Fall aus Gründen des Opferschutzes erst jetzt.

Mann wird Anfang Juni in Köln von der Polizei festgenommen

Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord wurde der Mann Anfang Juni in Köln festgenommen. Bei den Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente, dass dieser heimlich Aufnahmen von Kindern in der Kindertageseinrichtung angefertigt haben soll. Keine Hinweise gebe es, dass die Kameras in den Toiletten installiert wurden. „Nach aktuellem Stand soll es außerdem zu sexuellen Übergriffen durch Berührungen gekommen sein“, erklärt eine Pressesprecherin.

Der Mann befindet sich seit Anfang Juni in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an, weshalb laut Polizei weitere Auskünfte derzeit nicht möglich seien. Die Zurückhaltung hat einen weiteren Grund. „Aufgrund des Opferschutzes sind wir in Absprache mit der Staatsanwaltschaft damit nicht proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen“, erklärt eine Pressesprecherin. Damit widerspricht sie Vorwürfen, die teilweise kursieren, dass hier etwas verschwiegen werde.

Vorwürfe wurden aus Gründen des Opferschutzes bisher nicht öffentlich gemacht

Der Träger der Einrichtung war vom Jugendamt sowie der Kriminalpolizei über die Ermittlungen informiert worden und hatte den Beschuldigten daraufhin sofort freigestellt und kurz darauf fristlos gekündigt. Danach sei man umgehend auf die Eltern der betroffenen Kinder zugegangen und habe sie im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit Kripo und einer externen Expertin aus München informiert, so die Leitung des Trägers gegenüber unserer Redaktion. Man habe den Eltern zudem angeboten, auf Kosten des Trägers therapeutische Hilfe für die Kinder in Anspruch zu nehmen.

Auch die Leitung des Trägers betont: „Wir versuchen nichts unter den Tisch zu kehren.“ Vielmehr habe man sich in Rücksprache mit den Eltern, die eine Stigmatisierung ihrer Kinder befürchteten, dafür entschieden, mit dem Thema nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Intern werde es jedoch aufgearbeitet. Man gehe transparent damit um.

Der Träger hatte bereits Schutzkonzepte, die mit den entsprechenden Behörden abgestimmt sind. Um das Risiko für die Zukunft so weit wie möglich zu minimieren, wurden weitere Maßnahmen in die Wege geleitet. So finden Schulungen für Mitarbeitende statt, die sensibilisieren und klären sollen, wie man bei einem Verdachtsfall reagiert. Zudem starten Selbstbehauptungskurse zur Stärkung der Kinder. Und schließlich werden ein externer Missbrauchsbeauftragter sowie ein Arbeitskreis aus Leitung, Mitarbeitenden und Eltern installiert – alles in Zusammenarbeit mit der externen Expertin.