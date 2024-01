Skilager sind umstritten: Bleibende Erinnerung oder Klimasünde?

Plus Der Bund Naturschutz Bayern fordert, Skilager abzuschaffen. Auch Schulen im Kreis Aichach-Friedberg machen sich Gedanken. In unserer Redaktion gibt es unterschiedliche Ansichten.

Der Bund Naturschutz hat das bayerische Kultusministerium aufgefordert, Skilager komplett zu streichen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es bereits alternative Konzepte. Begründet wird das mit dem Klimawandel - doch die Meinungen gehen auseinander:

Eine Woche Skifahren mit der ganzen Stufe, alle wohnen in einer gemütlichen Hütte und haben eine einzigartige Zeit. Wer in der Schulzeit ein Skilager besucht hat, erinnert sich ein Leben lang daran. Skilager sollten deshalb nicht ohne Weiteres gestrichen werden. Natürlich sollten sowohl Anfänger als auch Erfahrene auf ihre Kosten kommen. Aber dann stärkt das Skifahren das Gemeinschaftsgefühl wie kaum eine andere Aktivität.