20-Jähriger bezeichnet Körperverletzung als „Spielerei“

Die Erzählungen des 20-jährigen Angeklagten und seiner ehemaligen Arbeitskollegin unterscheiden sich maßgeblich. Die beiden sitzen sich im Aichacher Amtsgericht gegenüber. Beide kamen im Frühjahr des letzten Jahres für ihre Ausbildung aus Vietnam nach Deutschland und lebten gemeinsam in einem Gasthof im südlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg. Dort soll der Angeklagte seine Kollegin geschlagen, gebissen und gegen ihren Willen in seinem Zimmer festgehalten haben. Ein Dolmetscher hilft im Prozess bei der Übersetzung der Aussagen.

Im Mai 2024 um etwa 22 Uhr klopfte die damals 19-Jährige an der Zimmertür des Angeklagten. Ihren Aussagen nach kniff ihr Kollege ihr in den Arm, was sie zunächst als Scherz interpretierte und mit einem leichten Schlag auf seinen Arm erwiderte. Nachdem sie sein Zimmer betreten habe, habe dieser dann die Tür abgesperrt. Daraufhin habe er sie zu schlagen begonnen. Laut ihr drückte er sie zu Boden, biss und küsste sie am ganzen Körper. Sie habe ihn weinend darum gebeten, die Tür zu öffnen, doch er habe ihr den Mund zugedrückt. Erst nach etwa 30 bis 40 Minuten habe der Angeklagte sie gehen lassen.

Es sei nur Spaß gewesen, sagt der Angeklagte vor dem Amtsgericht Aichach

Der Angeklagte schilderte den Abend anders. Laut seiner Aussage drängte sich die Kollegin in sein Zimmer, nachdem er ihr scherzhaft in den Arm gezwickt hatte. Anschließend habe sie ihn zu Boden gedrückt. Weil sie ihn gebissen habe, habe er sich verteidigen wollen und zurück gebissen. Er habe sie darum gebeten zu gehen, doch sie habe sich geweigert. Dann gibt es eine überraschende Wendung in seiner Erzählung. Die Taten hätten alle im Einverständnis der beiden stattgefunden. So auch das Schließen der Tür. Es sei alles nur „aus Spaß“ gewesen.

Seine ehemalige Kollegin berichtete derweil, dass sie noch zwei Wochen lang unter den Schmerzen gelitten habe. Fotos, die die Polizei nach der Tat gemacht hatte, zeigen blaue Flecken und Bisswunden am ganzen Körper der Frau. „Ich habe immer Angst“, sagte die Auszubildende. Die psychische Belastung halte bis heute noch an, auch weil sie der Angeklagte nach der Tat mit Drohungen davon abhalten wollte, zur Polizei zu gehen. In dem für sie fremden Land habe sie sich dadurch zusätzlich sehr hilflos gefühlt und musste später aufgrund der Geschehnisse Ausbildungsstelle und Wohnort wechseln.

Die Staatsanwältin erkennt keine Schuldeinsicht beim Angeklagten

Staatsanwältin Pia Kurtenbach zweifelte nicht an der Sicht der Geschädigten: Die Darstellungen des Angeklagten seien zum einen unglaubwürdig. Zudem seien die Geschehnisse eindeutig keine „Spielereien“. Die Ex-Kollegin habe deutlich gemacht, dass es keine einvernehmlichen Handlungen gegeben habe. Sie habe die Geschehnisse zudem sehr detailliert schildern können. Kurtenbach betonte, dass der Angeklagte bereits nach zwei Monaten in Deutschland straffällig geworden sei. Sie plädierte für eine Woche Dauerarrest. Zusätzlich solle der Angeklagte mehrere Beratungsgespräche zum Thema respektvollen Umgang mit Frauen führen und die Kosten des Verfahrens übernehmen.

Verteidiger Marco Müller räumte ein, dass die Situation schwer nachvollziehbar sei und die Fotos der Verletzungen für sich sprechen würden. Dennoch wies er darauf hin, dass der Angeklagte bisher unauffällig gewesen sei und die Gastfamilie ihn als fleißig, positiv und ruhig einschätzte. Müller schlug eine Geldauflage und ebenfalls Beratungsgespräche vor.

Dass es sich bei den Taten nicht nur um Spaß handelte, bestätigte Richterin Eva-Maria Grosse. Das Geschehen hätte eine „zu hohe Intensität“ gehabt, aufgrund der fast 40-minütigen Freiheitsberaubung und der psychischen Folgen, die die Geschädigte dadurch erlitten hatte. Grosse verurteilte den Angeklagten wegen sexueller Belästigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Sie folgte dabei den Forderungen der Staatsanwältin: eine Woche Dauerarrest, drei Beratungsgespräche sowie die Kostenübernahme des Verfahrens.