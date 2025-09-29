Radfahrer fordern mit Demo in Friedberg mehr Verkehrssicherheit

Das kühle Wetter lud am Sonntagnachmittag nicht unbedingt zu einer Radtour ein. Dennoch fanden sich rund 50 Teilnehmer zur Fahrraddemonstration in der Pfarrstraße in Friedberg ein. Die neun Kilometer lange Tour führte die Radler entlang einiger verkehrstechnischer Problemzonen in der Stadt. Organisiert wurde das Event unter dem Motto „Mehr Platz fürs Rad – sichere Wege für alle“ vom Ortsverband der Grünen Friedberg.

