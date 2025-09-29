Icon Menü
Radfahrer fordern mit Demo in Friedberg mehr Verkehrssicherheit

Wo ein Wille ist, ist auch ein Radweg. Das zumindest erhoffen sich die Friedberger Grünen. Rund 50 Teilnehmende folgen am Sonntag dem Aufruf.
Von Michael Eichhammer
    Rund 50 Radfahrerinnen und Radfahrer nahmen am Sonntag an der Fahrraddemo in Friedberg teil.
    Rund 50 Radfahrerinnen und Radfahrer nahmen am Sonntag an der Fahrraddemo in Friedberg teil. Foto: Michael Eichhammer

    Das kühle Wetter lud am Sonntagnachmittag nicht unbedingt zu einer Radtour ein. Dennoch fanden sich rund 50 Teilnehmer zur Fahrraddemonstration in der Pfarrstraße in Friedberg ein. Die neun Kilometer lange Tour führte die Radler entlang einiger verkehrstechnischer Problemzonen in der Stadt. Organisiert wurde das Event unter dem Motto „Mehr Platz fürs Rad – sichere Wege für alle“ vom Ortsverband der Grünen Friedberg.

