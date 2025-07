Reggae in Wulf: Zur Not wird auch im Regen gefeiert

Weil das Wetter derzeit nicht mitspielt, werden in Augsburg und Umgebung reihenweise Outdoor-Festivals abgesagt. Nicht so bei „Reggae in Wulf“. Regen gehört hier längst zur Festival-DNA, fast wie der Bass zur Musik. Auch für den 1. und 2. August sehen die Vorhersagen nach aktuellem Stand wenig rosig aus – doch die Fans sind vorbereitet: Sie werden ihre Regenponchos und Gummistiefel anziehen und im Matsch tanzen. Denn auch in diesem Jahr geht das Open-Air-Festival mit einem starken Line-up an den Start. Auf der Bühne stehen Talente aus Jamaika, Bayern und der ganzen Welt.

Auf der Hauptbühne geht es bei Reggae in Wulf am Freitag um 17.30 Uhr los

Den Auftakt auf der Hauptbühne macht am Freitag um 17.30 Uhr Rootsman Fyah. Die Band aus dem Allgäu mit zwei Sängern, vier Bläsern und einer vierköpfigen Rhythm-Section lässt sich von verschiedensten musikalischen Einflüssen und Vorlieben innerhalb der Gruppe inspirieren. Um 19.30 Uhr folgt Unlimited Culture. Die fünf Regensburger verbinden Reggae mit bayerischem Akzent, rockigen Gitarrenriffs und souligen Balladen. Ab 21.30 Uhr tritt der Jamaikaner Natty King auf. Bekannt wurde er mit dem Hit „No Guns To Town“. Er hat sich mit seiner kraftvollen Stimme und tiefgründigen Texten zu kulturellen, spirituellen und sozialen Themen einen Namen gemacht. Sein Landsmann, Dancehall-Star Teejay, übernimmt ab 22.45 Uhr die Bühne. Er kombiniert traditionelle Dancehall-Elemente mit modernen Einflüssen aus Trap und Afrobeats – ein Stil, den er selbst „Afro-Dancehall“ nennt. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit dem Song „Drift“, der auf TikTok über eine Milliarde Aufrufe erzielte.

Am Samstag beginnt das Festival um 16 Uhr mit Firetime, deren Songs Einflüsse aus Dancehall, Hip-Hop und Pop vereinen. Um 17.30 Uhr betritt die Band Moby Stick aus Salzburg die Bühne. Ihr Sound ist inspiriert von Afrobeat, Fusion, Ethiojazz und Rocksteady. Es folgt um 19.00 Uhr der Australier Jah Tung, der Reggae, Hip-Hop und bewusstseinsstarke Texte zu einem eigenen Stil verschmilzt. Die jamaikanische Künstlerin Italee bringt eine Mischung aus Roots Rock, Reggae, Dub und Soul mit. Sie hat bereits mit Musiklegenden wie Shaggy, Dave Stewart von Eurythmics und Tony Kanal von No Doubt zusammengearbeitet.

Ab 21.45 Uhr zeigt der Jamaikaner Eesah sein Können. Seine Musik ist tief in kulturellen Erfahrungen verwurzelt: Mit emotionaler und spiritueller Tiefe beschreibt er das Leben im jamaikanischen Ghetto und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Den krönenden Abschluss liefert schließlich Jesse Royal um 23.30 Uhr. Er gilt als eine der prägendsten Stimmen des „Reggae Revival“-Movements, das sich auf die ursprünglichen Wurzeln des Genres zurückbesinnt. Jesse Royal stammt aus einer gläubigen Rastafari-Familie, die von den Maroons abstammt – jenen geflohenen Sklaven, die sich in den jamaikanischen Bergen erfolgreich gegen die englischen Kolonialherren behaupteten. Immer wieder bezieht er sich in seinen Songs auf ihren rebellischen Geist.

Dancehall-Zelt und die neue Dub-Stage sorgen für ein breites musikalisches Angebot

Die Pausen zwischen den Auftritten auf der Hauptbühne können die Besucher nutzen, um im Dancehall-Zelt oder an der neuen Dub-Stage weiterzutanzen. Im Dancehall-Zelt sorgen DJ Sheriff, Grip Selector, DJ Ninja, Sound Salute und Element Sound für Stimmung. Die Dub-Stage wird im Rocket Corner aufgebaut und ist mit einem speziellen Soundsystem ausgerüstet – für satte Frequenzen und Bässe. Hall- und Echoeffekte, abrupte Ein- und Ausblendungen sowie kreative Studiotechnik machen Dub zur ersten elektronischen Musikrichtung der Karibik. Freitag und Samstag liefern Harmonic Soundsystem, Mystical Obsession, Deep Rockers Sounds und Mystical Morri bis spät in die Nacht tief vibrierende Dub-Vibes.

Icon Galerie 90 Bilder Festivalstimmung ohne Ende – das erwartete die Gäste am Wochenende in Wulfertshausen. Auch ein kurzes Gewitter tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.

Was die Wettervorhersagen für das Wochenende angeht, bleiben die Veranstalter gelassen, sie sind schließlich Regen erprobt. Vor zwei Jahren mussten nach ergiebigem Regen etwa Autos mit schwerem Gerät aus der Parkwiese gezogen werden und Camperinnen und Camper mit Traktoren aus dem Schlamm gezogen werden. Vergangenes Jahr sorgte ein Gewitter dafür, dass der Samstagabend zu einem nassen Festivalerlebnis wurde. Immerhin das restliche Wochenende war von Sonne gekrönt. Und in diesem Jahr? Laut Wetterbericht sind sowohl für Freitag als auch für Samstag zeitweise Regen, womöglich auch mal ein Gewitter angesagt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: kein Dauerregen und (zumindest mit Pulli) Temperaturen, bei denen man beim Feiern nicht sofort zu schwitzen beginnt.

Noch ist das Festival nicht ganz ausverkauft: Im Vorverkauf sind die letzten 200 Tickets zum reduzierten Preis erhältlich. Kurzentschlossene können sich aber auch noch an der Abendkasse Eintritt sichern. Ein-Tages-Tickets kosten im Vorverkauf 39,95 Euro, das Wochenendticket 59,95 Euro. An der Abendkasse liegen die Preise bei 50 Euro für einen Tag und 75 Euro für das gesamte Wochenende.