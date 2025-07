Reggae in Wulf 2025: Mehr Bands und eine neue Bühne

Zwei Tage im Jahr wird aus dem beschaulichen Wulfertshausen ein Ort voller Rhythmus, Farben und internationaler Klänge. Am 1. und 2. August bringt Reggae in Wulf wieder Menschen, Musik und Kulturen auf einer Wiese zusammen. Das Festival wartet 2025 mit einigen Neuerungen auf. „Wir haben dieses Mal ein deutlich größeres Line-up“, verrät Co-Organisator Alexander Wüsten. „Im letzten Jahr sind sieben Bands aufgetreten, dieses Jahr werden es zehn sein.“ Die meisten Bands beziehungsweise Künstler stammen aus Jamaika, es reisen aber auch welche aus Australien, Österreich, Portugal und Deutschland an.

Line-Up für Reggae in Wulf 2025 ist teilweise noch ein Geheimnis

Die komplette Liste der Musikerinnen und Musiker wird derzeit noch nicht verraten. Bekannt ist derzeit lediglich, dass am Freitag Unlimited Culture aus Bayern auf der Bühne steht. Am Samstag folgen Moby Stick aus Österreich, Jah Tung aus Australien sowie aus Jamaika Italee, Eesah und Jesse Royal. Die weiteren Namen werden in den nächsten Tagen und Wochen bekannt gegeben, um die Spannung bis zum Festival zu halten. Ergänzt wird das Programm durch regionale Künstler und Crews, die im Dancehall-Zelt für Stimmung sorgen.

Eine der größten Neuerungen in diesem Jahr ist die Einführung einer zusätzlichen Bühne. Im Bereich des Rocket Corner werden die Veranstalter eine Dub- und Steppers Stage aufbauen, die mit einem speziellen Soundsystem ausgerüstet ist – für satte Frequenzen und vibrierende Bässe. Denn Dub ist eine Weiterentwicklung des Reggae, das in den späten 1960er-Jahren in Jamaika entstand. Dieser Stil basiert auf bestehenden Stücken, die von Produzenten und Tontechnikern neu abgemischt werden. Durch Hall- und Echoeffekte, abrupte Ein- und Ausblendungen und kreative Studiotechnik wurde Dub zur ersten elektronischen Musikform der Karibik. Steppers ist ein spezifischer Reggae-Rhythmus und gleichzeitig ein Substil innerhalb des Dub.

Icon Galerie 90 Bilder Festivalstimmung ohne Ende – das erwartete die Gäste am Wochenende in Wulfertshausen. Auch ein kurzes Gewitter tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.

Das Festival bietet zudem wieder eine Vielzahl an Workshops. „Musikalisch und sportlich – das ist unser Motto für die Workshops“, so Wüsten. Von Trommelkurse, über Yoga und Human Soccer bis hin zu Frisbee-Golf ist die Bandbreite groß. Die Workshops werden von externen Profis geleitet, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihr Wissen näherbringen. Für die Camping-Besucher haben sich die Organisatoren ebenso etwas Neues ausgedacht. „Dieses Jahr haben wir einen neuen Kiosk, der zu campingplatzfreundlichen Preisen Getränke, Snacks und Campingbedarf anbietet“, sagt Wüsten. Geöffnet ist dieser außerhalb der Festivalöffnungszeiten.

Wie jedes Jahr gibt es einen Kindernachmittag, bei dem zum Beispiel Kamele und Ponys auf die Kids warten. Zudem sorgen Angebote wie Basteln, Kinderschminken, Hüpfburgen und ein Bällebad für Unterhaltung. Eltern, die mit ihren Kindern vor 19 Uhr das Gelände verlassen, erhalten an der Infohütte eine Rückerstattung von 20 Euro auf den Ticketpreis.

Tickets für Reggae in Wulf sind an der Abendkasse deutlich teurer

Die Tickets sind schon seit Ende letzten Jahres erhältlich. Erstmal haben die Organisatoren die Preise stark gestaffelt. Frühbucher erhielten das Wochenendticket ab 35 Euro. Mittlerweile bekommt man das Ein-Tages-Ticket für 39,95 Euro und das Wochenendticket für 59,95 Euro. An der Abendkasse werden die Preise mit 50 und 75 Euro einiges teurer. Die Hälfte der Tickets sind bereits verkauft. Und auch der Campingplatz mit den rund 600 Stellflächen ist bereits zur Hälfte reserviert.

Die Veranstalter rechnen wieder mit 2000 bis 3000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag. Unterstützt wird das Festival von mehr als 300 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Dieses Jahr greift erstmals auch die Stadt Friedberg den Organisatoren unter die Arme: Das Kulturreferat, der Bürgermeister und der Bauhof unterstützen Reggae in Wulf sowohl bei der PR als auch bei der Infrastruktur. „Der Bauhof stellt uns wichtige Materialien zur Verfügung und auch der Schützenverein hilft tatkräftig mit“, erklärt Alexander Würsten. Fast der gesamte Erlös kommt dem SV Wulfertshausen zugute, der sein Gelände zur Verfügung stellt.