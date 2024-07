Rieder Grundschüler begeistern mit Aufführung des gestiefelten Katers

Die Grundschule Ried hat einmal mehr ein besonderes Kulturprojekt auf die Beine gestellt. Wie schon kürzlich mit ihren Zirkusaufführungen haben die Mädchen und Buben der beiden Arbeitsgemeinschaften Musik, einmal für die erste und zweite und dann für die dritte und vierte Klasse, gemeinsam das beliebte Märchen „Der gestiefelte Kater“ auf die Bühne gebracht. Schüler, Lehrer und Eltern zeigten sich gleichermaßen begeistert. Dabei haben die größeren Kinder hauptsächlich das Orchester gestellt und die vielen Stücke mit Xylophonen, Glockenspielen und Metallophonen begleitet. Monika Entter war dabei am Flügel die melodische Führung.

Die kleineren Kinder stellten den Chor. Anita Jaumann leitete diesen und die Solisten gekonnt an. Das Stück wurde dann von Kindern aus beiden Gruppen aufgeführt. Bei der Aufführung selbst verwandelten sich die Schülerinnen und Schüler in die Figuren des klassischen Märchens. Das schauspielerische Können der Kids brachte die Zuschauer zum Lachen und Staunen. Schulleiterin Melanie Prager war begeistert: „Es gehört schon eine große Schippe Mut dazu, um allein vor so vielen Zuschauern und Zuhörern zu singen.“

Liebevolle Kulissen machen Theater in Ried zu etwas Besonderem

Besonders beeindruckend waren die liebevoll gestalteten Kulissen. Die Eltern der Schüler hatten gemeinsam mit dem Lehrerkollegium viel Zeit und Mühe investiert, um das Bühnenbild möglichst authentisch zu gestalten. Der liebevoll gemalte Hintergrund war auf drehbaren Elementen befestigt und vervollständigte die wunderbare Kulisse. Echte Pflanzen und geschickte Effekte begeisterten das Publikum genauso wie die Kutsche, die der Hausmeister aus einer alten Schulbank gebaut hatte.

Unterstützung bekamen die beiden Lehrerinnen Entter und Jaumann von Denise Haberkorn. Sie fungierte als Souffleuse und Gestikuleuse. Das Publikum zeigte sich begeistert und belohnte die jungen Schauspieler mit tosendem Applaus. „Ich bin so stolz auf unsere Kinder. Sie haben so hart gearbeitet und eine fantastische Show abgeliefert“, sagte eine sichtlich gerührte Mutter nach der Aufführung. Auch die Schüler waren stolz auf ihre Leistung und freuten sich über das positive Feedback. „Die Kinder jedenfalls haben eine Erinnerung fürs Leben“, freute sich die Schulleiterin. Und weiter: „Nach diesem Erfolg sind alle hochmotiviert. Wir freuen uns schon auf das nächste Projekt.“ (hch)