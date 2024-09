Aus dem Archiv: Sirchenrieder finanzierten mit Biersteuer die Schule

Die Rieder Archivare Jürgen Bode und Josef Jörg öffnen das Rieder Archiv – ein wertvoller Schatz der Gemeinde. In akribischer Arbeit wurden und werden hier Unterlagen gesammelt, aufbereitet und archiviert. Viele Bürgerinnen und Bürger und Zeitzeugen der Rieder Geschichte wurden dazu in der Vergangenheit befragt. Während Bode ein Werk mit sechs Bänden über die Rieder Chronik erstellt, recherchiert Jörg eine Haus- und Familienchronik für alle Anwesen, die es in den Altorten bereits vor 50 Jahren gegeben hat. Parallel dazu will er Personen und Firmen vorstellen, die in den betreffenden Häusern Geschichte geschrieben haben. In ihren Forschungen stolpern sie auch immer über kuriose Ereignisse.

Christine Hornischer